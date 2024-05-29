Регистрация и вход на сайте Buddy.bet

Buddy.bet является гигантом среди букмекерских контор. Несмотря на свою молодость, проект является одной из самых авторитетных площадок среди букмекеров и онлайн казино. В интернете вы сможете найти огромное количество положительных отзывов подтверждающих надежность и качество услуг Бадди.бет. Портал известен как один из самых безопасных букмекеров потому, что здесь по-особенному относятся к данным пользователей. Вся информация хранится на защищенных серверах и надежно шифруется. Об этих и других методах защиты личной информации можно почитать на официальном сайте, в разделе "Политика конфиденциальности".

Беттинг-компания предоставляет своим пользователям множество возможностей: ставки на спорт онлайн, киберсобытия, покер, блекджек, баккара, слоты разной тематики, настольные игры и много других развлечений. Пользователи с положительным остатком на счету имеют возможность смотреть спортивные события прямо на сайте, в режиме онлайн. Оценить весь спектр развлечений можно просто посетив официальный сайт. Большинство игр доступно в формате демо версий, следовательно можно их опробовать перед прохождением регистрации.

Также портал предлагает следующие новинки в сфере азартных развлечений:

TV игры. Игры с живыми ведущими с возможностью следить за всем процессом, а также сделать ставку на исход ТВ игры.

Live казино. Этот формат позволяет играть в игры вместе с другими игроками, а также с реальным дилером. Это отличная альтернатива наземному казино, только в данном случае не нужно выходить из дома и покидать комфортные условия.

Бонусы Бадди.бет

Чтобы получить поощрение от букмекера, не нужно особых действий. Для этого достаточно быть зарегистрированным пользователем. Букмекерская контора ценит каждого игрока и регулярно раздает различные поощрения. Начиная с новичка и заканчивая самым опытным пользователем. Здесь каждый получает свой приз. Это могут быть фриспины, бонусные деньги, фрибеты, промокоды и другое. После прохождения регистрации пользователь может получить один следующих поощрений:

50 фриспинов за игры. Потратив определенную сумму в игре Egypt Fire, пользователь гарантированно получает 50 бесплатных вращений. Сумма всегда указана в условиях к бонусу.

Потратив определенную сумму в игре Egypt Fire, пользователь гарантированно получает 50 бесплатных вращений. Сумма всегда указана в условиях к бонусу. 100 фриспинов. При пополнении игрового счета на сумму от 3500 гривен игрок гарантированно получает 100 вращений на слоте Royal Joker.

При пополнении игрового счета на сумму от 3500 гривен игрок гарантированно получает 100 вращений на слоте Royal Joker. Фрибет 100 гривен. Фрибет - это возможность сделать бесплатную ставку. При совершении ставок на общую сумму от 3000 гривен, можно получить бонус фрибет на 100 гривен.

Фрибет - это возможность сделать бесплатную ставку. При совершении ставок на общую сумму от 3000 гривен, можно получить бонус фрибет на 100 гривен. Бонус на экспресс. При совершении ставок на спортивные события от 3 штук за раз, игрок получает возможность увеличить коэффициент на 10%.

При совершении ставок на спортивные события от 3 штук за раз, игрок получает возможность увеличить коэффициент на 10%. Бонус за ставки на спорт. Любой пользователь может получить индивидуальное предложение, которое гарантирует получение до 5000 гривен и фрибеты на 300 гривен, за пополнение счета от 500 грн.

Личный кабинет Buddy

После регистрации пользователь получает доступ в личный кабинет, где его ждет множество возможностей, от пополнения счета и вывода денег, до контроля ставок и бонусов.

Баланс. Отображает количество игровых средств.

Мои акции. Показывает все доступные бонусные предложения, акции и квесты. Также здесь можно добавить промокод.

Персональные данные. Хранит информацию о пользователе. Имя, фамилию, дату рождения, город проживания, номер телефона. Здесь же есть возможность изменить электронную почту и узнать номер своего счета.

Подтверждение учетной записи. В этом разделе хранятся данные документов пользователя. Он необходим для прохождения верификации.

История транзакций. Отображает все изменения на счету: пополнение и вывод денег.

Ставки. Отображает информацию о рассчитанных и нерассчитанных ставках пользователя.

Настройки. Данный раздел позволяет изменить язык сайта, пароль и уведомления.

Помощь. Дает доступ к правилам сайта, политике конфиденциальности, а также быстрый доступ к службе поддержки.

Регистрация на сайте Buddy.bet

Создать личный аккаунт на сайте букмекера можно двумя способами. С помощью электронной почты или профиля в Google. Оба варианта являются достаточно быстрыми, не требующими дополнительной информации. Зачастую данный процесс не вызывает сложностей. Однако мы рассмотрим оба варианта создания личного профиля на сайте букмекера:

Регистрация посредством e-mail

Зайдите на главную страницу сайта. Выберите в верхнем правом углу кнопку "регистрация". Заполните строку "E-mail". Придумайте пароль, в соответствии с требованиями портала. Если вам исполнилось 18 лет, поставьте галочку, подтверждающую возраст. Завершите процесс кнопкой "зарегистрироваться".

Регистрация с помощью Google аккаунта

Перейдите на основную страницу сайта. Нажмите кнопку "регистрация", в верхнем углу. В самом низу нового окна нажмите ярлык "G". В завершение кликните по кнопке "зарегистрироваться".

Верификация

Чтобы подтвердить свой возраст и корректность введенных данных, необходимо пройти верификацию. Ставки и азартные развлечения запрещены для лиц, не достигших 18 лет. Чтобы завершить процесс создания личного профиля в казино необходимо пройти процесс проверки личности. Для этого потребуется зайти в раздел "Подтверждение учетной записи":

Выберите тип документа: паспорт, водительское удостоверение или загранпаспорт. Сделайте фото документа, согласно требований портала. Загрузите файл вашего документа и ожидайте проверки.

Данный процесс может длиться несколько дней. Без прохождения верификации у пользователя не будет возможности вывести выигранные средства.

Вход в БК Buddy bet с помощью компьютера

Авторизация необходима для того, чтобы иметь доступ к полноценному функционалу беттинг-компании. Попадая в личный кабинет игрок может пополнять счет любым из множества представленных способов. Без труда выводить выигранные средства, используя удобный для себя сервис. Чтобы войти в свой кабинет, необходимо посетить официальную страницу сайта, далее выбрать кнопку "Войти" и придерживаться следующего алгоритма действий:

Выберите код страны. Введите номер своего мобильного. Заполните строку предназначенную для пароля. Перепроверьте, чтобы все данные были верны. Подтвердите авторизацию кнопкой "войти".

Войти с помощью e-mail

Переключите вкладку на "E-mail". Внесите свой пароль. Проверьте, корректна ли внесенная вами информация. Завершите процесс кнопкой "войти".

Войти с помощью Google

Этот вариант самый простой, так как не требует дублирования дополнительной информации. Все нужные данные есть в вашем аккаунте Google. Чтобы авторизоваться таким образом, нужно нажать кнопку "войти" на главной странице. В открывшемся окне выбрать кнопку "Вход через Google". После этого вход будет совершен автоматически.

Вход в БК Бадди-бет через мобильную версию

Сайт букмекерской конторы Бадди.бет разрабатывался опытными специалистами для максимального удобства игроков. На сегодняшний день большая часть пользователей делают ставки на спорт с помощью своих мобильных телефонов и других гаджетов. Удобство пользования сайтом с любого устройства обеспечивает адаптивная версия портала. Все игры разработаны на HTML5, что исключает необходимость скачивания дополнительных файлов и программ. Чтобы зайти в личный кабинет букмекерской конторы, необходимо на главной странице нажать кнопку "вход" и после, следовать инструкции:

Введите номер телефона, номер счета или электронную почту. Заполните строку с паролем. Завершите авторизацию кнопкой "войти". Если вы забыли пароль, воспользуйтесь ссылкой "забыл пароль". После чего введите e-mail, номер мобильного или номер счета и ждите инструкций по его восстановлению.

Вход с помощью мобильного приложения

Также букмекерская контора предлагает своим пользователям возможность делать ставки на спорт онлайн с помощью приложения. Программу можно скачать на официальном сайте. Для этого нужно прокрутить главную страницу в самый низ и выбрать кнопку, согласно своей операционной системе: Android или IOS.

После того как программа будет установлена нужно её запустить. Для входа в личный кабинет беттинг-компании, необходимо выбрать кнопку "вход", на главном экране приложения, а дальше придерживаться следующих шагов:

Вход в БК Бадди с помощью e-mail и номера счета

Введите адрес электронной почты или номер счета. Внесите свой пароль. Проверьте корректность внесенной информации. Завершите процесс нажав кнопку "войти".

Вход с помощью номера мобильного

Выберите код страны вашего оператора. Пропишите цифры номера телефона. Введите пароль. Перепроверьте правильность заполненных данных. Подтвердите свои намерения кнопкой "войти".

Вход на сайт букмекера с помощью Google

Воспользуйтесь кнопкой ход через Google. По необходимости авторизуйтесь в аккаунте Google. Далее система автоматически выполнит переадресацию на сайт букмекера.

Если во время входа, регистрации и игр возникают сложности, то всегда можно обратиться в службу онлайн поддержки пользователей. Менеджеры букмекерской конторы работают круглосуточно и всегда готовы прийти на помощь.

Портал предлагает не только множество событий для ставок, но также широкий ассортимент игр. Их можно найти в разделе "Казино", здесь представлены игры только самых топовых мировых провайдеров азартных развлечений.