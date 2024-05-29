Регистрация и вход на сайте Buddy.bet

Buddy.bet является гигантом среди букмекерских контор. Несмотря на свою молодость, проект является одной из самых авторитетных площадок среди букмекеров и онлайн казино. В интернете вы сможете найти огромное количество положительных отзывов подтверждающих надежность и качество услуг Бадди.бет. Портал известен как один из самых безопасных букмекеров потому, что здесь по-особенному относятся к данным пользователей. Вся информация хранится на защищенных серверах и надежно шифруется. Об этих и других методах защиты личной информации можно почитать на официальном сайте, в разделе "Политика конфиденциальности".
Беттинг-компания предоставляет своим пользователям множество возможностей: ставки на спорт онлайн, киберсобытия, покер, блекджек, баккара, слоты разной тематики, настольные игры и много других развлечений. Пользователи с положительным остатком на счету имеют возможность смотреть спортивные события прямо на сайте, в режиме онлайн. Оценить весь спектр развлечений можно просто посетив официальный сайт. Большинство игр доступно в формате демо версий, следовательно можно их опробовать перед прохождением регистрации.
Также портал предлагает следующие новинки в сфере азартных развлечений:
- TV игры. Игры с живыми ведущими с возможностью следить за всем процессом, а также сделать ставку на исход ТВ игры.
- Live казино. Этот формат позволяет играть в игры вместе с другими игроками, а также с реальным дилером. Это отличная альтернатива наземному казино, только в данном случае не нужно выходить из дома и покидать комфортные условия.
Бонусы Бадди.бет
Чтобы получить поощрение от букмекера, не нужно особых действий. Для этого достаточно быть зарегистрированным пользователем. Букмекерская контора ценит каждого игрока и регулярно раздает различные поощрения. Начиная с новичка и заканчивая самым опытным пользователем. Здесь каждый получает свой приз. Это могут быть фриспины, бонусные деньги, фрибеты, промокоды и другое. После прохождения регистрации пользователь может получить один следующих поощрений:
- 50 фриспинов за игры. Потратив определенную сумму в игре Egypt Fire, пользователь гарантированно получает 50 бесплатных вращений. Сумма всегда указана в условиях к бонусу.
- 100 фриспинов. При пополнении игрового счета на сумму от 3500 гривен игрок гарантированно получает 100 вращений на слоте Royal Joker.
- Фрибет 100 гривен. Фрибет - это возможность сделать бесплатную ставку. При совершении ставок на общую сумму от 3000 гривен, можно получить бонус фрибет на 100 гривен.
- Бонус на экспресс. При совершении ставок на спортивные события от 3 штук за раз, игрок получает возможность увеличить коэффициент на 10%.
- Бонус за ставки на спорт. Любой пользователь может получить индивидуальное предложение, которое гарантирует получение до 5000 гривен и фрибеты на 300 гривен, за пополнение счета от 500 грн.
Личный кабинет Buddy
После регистрации пользователь получает доступ в личный кабинет, где его ждет множество возможностей, от пополнения счета и вывода денег, до контроля ставок и бонусов.
- Баланс. Отображает количество игровых средств.
- Мои акции. Показывает все доступные бонусные предложения, акции и квесты. Также здесь можно добавить промокод.
- Персональные данные. Хранит информацию о пользователе. Имя, фамилию, дату рождения, город проживания, номер телефона. Здесь же есть возможность изменить электронную почту и узнать номер своего счета.
- Подтверждение учетной записи. В этом разделе хранятся данные документов пользователя. Он необходим для прохождения верификации.
- История транзакций. Отображает все изменения на счету: пополнение и вывод денег.
- Ставки. Отображает информацию о рассчитанных и нерассчитанных ставках пользователя.
- Настройки. Данный раздел позволяет изменить язык сайта, пароль и уведомления.
- Помощь. Дает доступ к правилам сайта, политике конфиденциальности, а также быстрый доступ к службе поддержки.
Регистрация на сайте Buddy.bet
Создать личный аккаунт на сайте букмекера можно двумя способами. С помощью электронной почты или профиля в Google. Оба варианта являются достаточно быстрыми, не требующими дополнительной информации. Зачастую данный процесс не вызывает сложностей. Однако мы рассмотрим оба варианта создания личного профиля на сайте букмекера:
Регистрация посредством e-mail
- Зайдите на главную страницу сайта.
- Выберите в верхнем правом углу кнопку "регистрация".
- Заполните строку "E-mail".
- Придумайте пароль, в соответствии с требованиями портала.
- Если вам исполнилось 18 лет, поставьте галочку, подтверждающую возраст.
- Завершите процесс кнопкой "зарегистрироваться".
Регистрация с помощью Google аккаунта
- Перейдите на основную страницу сайта.
- Нажмите кнопку "регистрация", в верхнем углу.
- В самом низу нового окна нажмите ярлык "G".
- В завершение кликните по кнопке "зарегистрироваться".
Верификация
Чтобы подтвердить свой возраст и корректность введенных данных, необходимо пройти верификацию. Ставки и азартные развлечения запрещены для лиц, не достигших 18 лет. Чтобы завершить процесс создания личного профиля в казино необходимо пройти процесс проверки личности. Для этого потребуется зайти в раздел "Подтверждение учетной записи":
- Выберите тип документа: паспорт, водительское удостоверение или загранпаспорт.
- Сделайте фото документа, согласно требований портала.
- Загрузите файл вашего документа и ожидайте проверки.
Данный процесс может длиться несколько дней. Без прохождения верификации у пользователя не будет возможности вывести выигранные средства.
Вход в БК Buddy bet с помощью компьютера
Авторизация необходима для того, чтобы иметь доступ к полноценному функционалу беттинг-компании. Попадая в личный кабинет игрок может пополнять счет любым из множества представленных способов. Без труда выводить выигранные средства, используя удобный для себя сервис. Чтобы войти в свой кабинет, необходимо посетить официальную страницу сайта, далее выбрать кнопку "Войти" и придерживаться следующего алгоритма действий:Войти с помощью телефона
- Выберите код страны.
- Введите номер своего мобильного.
- Заполните строку предназначенную для пароля.
- Перепроверьте, чтобы все данные были верны.
- Подтвердите авторизацию кнопкой "войти".
Войти с помощью e-mail
- Переключите вкладку на "E-mail".
- Внесите свой пароль.
- Проверьте, корректна ли внесенная вами информация.
- Завершите процесс кнопкой "войти".
Войти с помощью Google
Этот вариант самый простой, так как не требует дублирования дополнительной информации. Все нужные данные есть в вашем аккаунте Google. Чтобы авторизоваться таким образом, нужно нажать кнопку "войти" на главной странице. В открывшемся окне выбрать кнопку "Вход через Google". После этого вход будет совершен автоматически.
Вход в БК Бадди-бет через мобильную версию
Сайт букмекерской конторы Бадди.бет разрабатывался опытными специалистами для максимального удобства игроков. На сегодняшний день большая часть пользователей делают ставки на спорт с помощью своих мобильных телефонов и других гаджетов. Удобство пользования сайтом с любого устройства обеспечивает адаптивная версия портала. Все игры разработаны на HTML5, что исключает необходимость скачивания дополнительных файлов и программ. Чтобы зайти в личный кабинет букмекерской конторы, необходимо на главной странице нажать кнопку "вход" и после, следовать инструкции:
- Введите номер телефона, номер счета или электронную почту.
- Заполните строку с паролем.
- Завершите авторизацию кнопкой "войти".
- Если вы забыли пароль, воспользуйтесь ссылкой "забыл пароль". После чего введите e-mail, номер мобильного или номер счета и ждите инструкций по его восстановлению.
Вход с помощью мобильного приложения
Также букмекерская контора предлагает своим пользователям возможность делать ставки на спорт онлайн с помощью приложения. Программу можно скачать на официальном сайте. Для этого нужно прокрутить главную страницу в самый низ и выбрать кнопку, согласно своей операционной системе: Android или IOS.
После того как программа будет установлена нужно её запустить. Для входа в личный кабинет беттинг-компании, необходимо выбрать кнопку "вход", на главном экране приложения, а дальше придерживаться следующих шагов:
Вход в БК Бадди с помощью e-mail и номера счета
- Введите адрес электронной почты или номер счета.
- Внесите свой пароль.
- Проверьте корректность внесенной информации.
- Завершите процесс нажав кнопку "войти".
Вход с помощью номера мобильного
- Выберите код страны вашего оператора.
- Пропишите цифры номера телефона.
- Введите пароль.
- Перепроверьте правильность заполненных данных.
- Подтвердите свои намерения кнопкой "войти".
Вход на сайт букмекера с помощью Google
- Воспользуйтесь кнопкой ход через Google.
- По необходимости авторизуйтесь в аккаунте Google.
- Далее система автоматически выполнит переадресацию на сайт букмекера.
Если во время входа, регистрации и игр возникают сложности, то всегда можно обратиться в службу онлайн поддержки пользователей. Менеджеры букмекерской конторы работают круглосуточно и всегда готовы прийти на помощь.
Портал предлагает не только множество событий для ставок, но также широкий ассортимент игр. Их можно найти в разделе "Казино", здесь представлены игры только самых топовых мировых провайдеров азартных развлечений.